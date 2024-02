USA sklamala neúčasť Fideszu na schôdzi o vstupe Švédska do NATO

Budapešť 6. februára (TASR) - Spojené štáty sú sklamané, že sa strany vládneho bloku Fidesz-KDNP nezúčastnili v pondelok na mimoriadnej schôdzi maďarského parlamentu, na ktorej mohlo byť odsúhlasené členstvo Švédska v Severoatlantickej aliancii. S odvolaním sa na vyjadrenie hovorcu amerického ministerstva zahraničných vecí Vedanta Patela to uviedol v utorok server index.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarská opozícia koncom januára iniciovala zvolanie mimoriadnej schôdze, píše index.hu, podľa ktorého bolo od začiatku zrejmé, že schôdza nebude uznášaniaschopná.



Predseda parlamentu László Kövér zvolal schôdzu na pondelok, Fidesz však minulý piatok oznámil, že sa na nej nezúčastní.



Na pondelňajšiu mimoriadnu schôdzu parlamentu neprišli poslanci Fidesz-KDNP, preto nebolo možné schváliť program schôdze. V rokovacej sále boli prítomní americký veľvyslanec David Pressman, ale aj veľvyslanec SR v Budapešti Pavol Hamžík i veľvyslanci Holandska, Nórska, Dánska i Poľska.



Šéf americkej diplomacie Antony Blinken 30. januára vyjadril nádej, že Maďarsko – ako posledný členský štát NATO – čoskoro ratifikuje vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. "Očakávam, že sa tak stane v najbližších týždňoch, keď sa znovu zíde maďarský parlament," uviedol.



Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó minulý piatok v Bruseli vyhlásil, že švédsky premiér Ulf Kristersson by mal navštíviť Budapešť pred hlasovaním v maďarskom parlamente o prijatí jeho krajiny do Severoatlantickej aliancie. Kristersson však Orbánovi takisto v Bruseli povedal, že sa s ním síce rád stretne v Budapešti, ale až po maďarskej ratifikácii vstupu Švédska do NATO.



Riadna jarná schôdza parlamentu sa má začať 26. februára.