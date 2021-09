Školy v Los Angeles zavedú povinné očkovanie pre školákov od 12 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Los Angeles 11. septembra (TASR) - Dvanásťroční a starší školáci, ktorí navštevujú štátne školy v meste Los Angeles, budú čoskoro musieť byť zaočkovaní proti chorobe COVID-19. Ide o jedno z najprísnejších protiepidemických oparení v Spojených štátoch, informovala v piatok agentúra AP.Školská rada pre oblasť Los Angeles v Kalifornii vo štvrtok rozhodla, že študenti, ktorí sa zúčastňujú na športových a iných mimoškolských aktivitách, musia byť plne zaočkovaní do konca októbra, pričom ostatní školáci do 19. decembra.Školáci, ktorí sa po zimných prázdninách 11. januára 2022 nepreukážu potvrdením o očkovaní, budú vylúčení z prezenčného vyučovania. Výnimky budú udeľované zo zdravotných aj iných dôvodov, priblížila AP." povedala členka školskej rady Monica Garciová. "" dodala.Učiteľské odbory, ktoré na jar protestovali proti obnoveniu prezenčnej výučby, tieto nové pravidlá privítali." povedala predsedníčka odborov United Teachers Los Angeles Cecily Myartová-Cruzová.Okres Los Angeles zaznamenal zvýšenú mieru výskytu nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 u detí v období od polovice júla do polovice augusta, počty prípadov však medzitým klesli, povedala šéfa miestneho úradu verejného zdravia Barbara Ferrerová.Viac ako polovica obyvateľov okresu Los Angeles vo veku od 12 do 17 je už plne zaočkovaná, všíma si AP.Niektorí rodičia počas stretnutia školskej rady proti opatreniu protestovali." povedala Diana Guillenová. "" dodala. Mnoho rodičov a členov rady však tento plán podporilo.Z augustového prieskumu verejnej mienky agentúry AP a Centra pre výskum verejných otázok (NORC) vyplýva, že povinné očkovanie pre študentov starších ako 12 rokov podporuje 55 percent dospelých, medzi rodičmi je však toto číslo len 42 percent.