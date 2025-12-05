< sekcia Zahraničie
USA skrátia platnosť pracovných povolení pre migrantov
Podľa Úradu pre občianstvo a imigráciu (USCIS) umožní zmena častejšie kontroly cudzincov v krajine.
Autor TASR
Washington 5. decembra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vo štvrtok oznámila ďalšie sprísnenie svojej imigračnej politiky. Novým opatrením chce skrátiť platnosť pracovných povolení pre utečencov, žiadateľov o azyl a ďalších migrantov z pôvodných piatich rokov na 18 mesiacov. TASR správu prevzala z agentúry DPA.
