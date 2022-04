Pracovná skupina v USA zistila obchádzanie sankcií ruskými oligarchami

New York 2. apríla (TASR) - Pracovná skupina amerického ministerstva spravodlivosti, ktorá sa zameriava na odhaľovanie a stíhanie majetku ruských oligarchov, našla dôkazy o pokusoch vyhnúť sa sankciám alebo ešte vopred presunúť majetky kvôli prípadným sankciám. V piatok o tom informoval šéf tejto skupiny Andrew Adams, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra Reuters.



Pracovná skupina KleptoCapture (lov na kleptokratov) má odhaľovať a stíhať "skorumpovaných ruských oligarchov" a porušovateľov sankcií uvalených na Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu.



Adams, skúsený prokurátor vymenovaný minulý mesiac za šéfa tejto novej skupiny, povedal v interview pre Reuters, že úroveň spolupráce medzi krajinami pri vyšetrovaní neprávom nadobudnutého majetku oligarchov dosiahla po napadnutí Ukrajiny Ruskom "rekordné maximum" – to môže pomôcť prokuratúre vystopovať pokusy oligarchov ukryť svoje bohatstvo.



"Prebiehajú pokusy – niektoré sú verejne oznamované – presunúť, napríklad, hnuteľný majetok v podobe jácht, lietadiel... do jurisdikcií tam, kde ho bude podľa názoru týchto ľudí ťažšie vystopovať a ťažšie zmraziť," vysvetľoval Adams.



Cieľom tejto pracovnej skupiny je uškodiť finančnej situácii ruských oligarchov, aby sa vytvoril taký tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, že prestane útočiť na Ukrajinu.



Názov skupiny je hra so slovom "kleptokracia", ktoré poukazuje na skorumpovaných predstaviteľov zneužívajúcich moc a vplyv na hromadenie bohatstva. V skupine sú prokurátori, vyšetrovatelia a analytici z početných amerických federálnych úradov.



Spojené štáty a ich spojenci uvalili v posledných týždňoch niekoľko kôl sankcií zameraných na Putina, na mnohých jeho bohatých priateľov i na desiatky ruských firiem a vládnych úradov – niektoré z nich sú obviňované zo šírenia dezinformácií, ktoré majú destabilizovať ukrajinskú vládu, pripomína Reuters.