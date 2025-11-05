< sekcia Zahraničie
USA skúšobne odpálili raketu zo základne v Kalifornii
Ide o súčasť pravidelnej série skúšobných štartov s cieľom overiť spoľahlivosť, pripravenosť a presnosť amerického systému rakiet dlhého doletu.
Autor TASR
Washington 5. novembra (TASR) - Veliteľstvo amerických vzdušných síl (AFGSC) v stredu úspešne odpálilo medzikontinentálnu balistickú raketu (ICBM) Minuteman III zo základne Vandenberg Space Force v Kalifornii, uvádza tlačové vyhlásenie predstaviteľov základne. TASR o tom informuje podľa správy portálu Fox 5.
Ide o súčasť pravidelnej série skúšobných štartov s cieľom overiť spoľahlivosť, pripravenosť a presnosť amerického systému rakiet dlhého doletu. Raketa Minuteman III je kľúčovou súčasťou jadrového odstrašovania USA. Preletela približne 6700 kilometrov a dopadla v testovacom cieli na atole Kwajalein na Marshallových ostrovoch. Neniesla jadrovú hlavicu, iba testovacie návratové teleso na zber údajov.
„Ide o komplexné hodnotenie, ktoré overuje a potvrdzuje schopnosti systému ICBM plniť svoju kritickú úlohu,“ povedala predstaviteľka základne Karrie Wrayová. „Údaje zhromaždené počas skúšky sú neoceniteľné pri zabezpečovaní spoľahlivosti a presnosti zbraňového systému ICBM,“ dodala.
Podľa ďalšieho predstaviteľa Dustina Harmona test potvrdil, že Minuteman III zostáva spoľahlivý a prispôsobivý, zatiaľ čo sa letectvo pripravuje na prechod na novú generáciu ICBM.
Raketa bola odpálená z lietadla amerického námorníctva. Táto metóda zabezpečí prevádzku rakety aj v prípade, že pozemné systémy nie sú k dispozícii.
Spojené štáty vopred informovali Rusko o štarte rakety, uviedla v stredu ruská tlačová agentúra Interfax s odvolaním sa na hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, píše agentúra Reuters.
