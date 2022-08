USA sledovali čínske vojenské cvičenia v okolí Taiwanu veľmi pozorne

Washington 4. augusta (TASR) - Spojené štáty sledovali čínske vojenské cvičenia neďaleko Japonska veľmi pozorne. Vo štvrtok to uviedol hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby v rozhovore pre americkú televíziu NBC. Informuje o tom britský denník The Guardian.



"Sledovali sme ich (vojenské cvičenia) veľmi pozorne... Netýka sa to len nás, ale samozrejme, aj obyvateľov Taiwanu a našich spojencov v regióne, najmä Japonska," povedal Kirby.



Čína vo štvrtok spustila vojenské cvičenia v Taiwanskom prielive, ktoré budú trvať do nedele. Ide o reakciu na návštevu predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane. Peking považuje tento samosprávny ostrov za súčasť svojho územia a snaží sa ho diplomaticky izolovať.



"Provokatérom je tu Peking. Nemuseli takto reagovať na úplne bežnú cestu členov Kongresu na Taiwan... Číňania sú tí, ktorí to eskalujú," odpovedal Kirby na otázku, či napätie v Taiwanskom prielive spôsobila Pelosiovej návšteva.



Zároveň upozornil na riziká chybných výpočtov pri takýchto vojenských cvičeniach. Podľa jeho slov existuje riziko chyby, ktorá by mohla viesť k vypuknutiu konfliktu.