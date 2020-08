USA sľúbili, že nepopravia členov teroristickej bunky The Beatles

Washington 20. augusta (TASR) – Americký minister spravodlivosti William Barr odkázal Británii, že dvaja bývalí militanti extrémistickej organizácie Islamský štát, obvinení z únosu a zabitia Američanov, nebudú čeliť hrozbe popravy, ak sa s nimi v USA uskutoční súdny proces.



Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie amerického rezortu spravodlivosti.



Barr v liste adresovanom britskej ministerke vnútra Priti Patelovej oznámil, že jeho úrad nebude žiadať trest smrti pre Alexandu Koteyho a El Shafeeho Elsheikha, britských občanov, ktorí boli súčasťou únosovej jednotky IS s prezývkou The Beatles. Obom teroristom medzičasom odobrali občianstvo.



„Ak im súd uloží trest smrti, nedôjde k jeho realizácii," napísal Barr v danom liste. Barr to prisľúbil so zámerom získať prístup k britským dôkazom voči dvojici militantov, ktorí sú momentálne zadržiavaní americkou armádou v Iraku.



Británia, ktorá sama neiniciovala súdny proces, nemá vo svojich zákonoch trest smrti, a tamojší súd zamedzil spolupráci v prípade, ak by dvojica militantov mala v Spojených štátoch čeliť možnej poprave.



„Dúfame a očakávame, že na základe nášho prísľubu bezodkladne dostaneme (od Londýna) dôkazové materiály," zdôraznil Barr.



Prezývku The Beatles dostala teroristická bunka od svojich zajatcov pre silný britský prízvuk jej členov. Bunka bola neslávne známa vytváraním a zverejňovaním videozáznamov odrezávania hláv zajatým osobám – vrátane amerického novinára Jamesa Foleyho a ďalších západných charitatívnych pracovníkov.



Do skupiny patril aj Mohammed Emwazi, známy pod prezývkou Jihadi John, ktorého zabili pri vzdušnom útoku v roku 2015, a Aine Davis, ktorý je väznený v Turecku.