Smrť finančníka Epsteina vyšetruje FBI

New York 10. augusta (TASR) - Okolnosti smrti amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, ktorý je obvinený z pohlavného zneužívania maloletých, začal skúmať americký Federálny úrad pre vyšetrovanie. Informovala o tom agentúra AFP.



Epsteina našli v nedeľu mŕtveho v cele newyorskej väznice, kde bol vo vyšetrovacej väzbe. Predpokladá sa, že spáchal samovraždu.



Americká väzenská správa, spadajúca pod ministerstvo spravodlivosti USA uviedla, že Epsteina našli bez známok života v jeho cele v Metropolitnom nápravnom centre na Manhattane. Stalo sa tak ráno okolo 06:30 miestneho času.



Podľa väzenskej správy išlo o "zrejmú samovraždu". Pracovníci väznice sa Epsteina pokúsili oživiť a následne bol prevezený do miestnej nemocnice, kde ho oficiálne vyhlásili za mŕtveho.



"Udalosť vyšetruje FBI," uviedla väzenská správa. FBI bude skúmať, či sa v newyorskom väzení dodržiavali opatrenia zaisťujúce bezpečnosť väzňov počas noci.



V súvislosti s Epsteinovou smrťou sa objavili mnohé otázniky. Už 24. júla americké médiá totiž informovali, že Epstein sa možno pokúsil o samovraždu. Našli ho vtedy v jeho cele so zraneniami na krku, pričom bol len čiastočne pri vedomí. Mnohí sa preto pýtajú, ako si mohol tento prominent, zadržiavaný v prísne stráženej manhattanskej väznici, po druhý raz siahnuť na život.



Finančníka zatkli 6. júla. Obvinili ho zo založenia kriminálnej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Najmladšie obete mali v tom čase len 14 rokov.



Epstein všetky obvinenia popieral a žiadal o prepustenie na kauciu, čo mu bolo zamietnuté. V prípade uznania viny mu hrozilo 45 rokov väzenia.