USA: Sneh a ľad komplikujú dopravu, viaceré štáty vyhlásili stav núdze
Autor TASR
Washington 25. januára (TASR) - V Spojených štátoch v sobotu a v nedeľu pre nepriaznivé počasie zrušili viac ako 14.000 letov. Bez elektriny je vyše 230.000 odberateľov. Meteorológovia upozornili, že v nedeľu a nasledujúcich dňoch zasiahnu východné dve tretiny krajiny sneh, poľadovica, dážď a nebezpečne nízke teploty. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Reuters a stanice CNN.
„Sneh a poľadovica budú mať účinky ešte aj začiatkom budúceho týždňa, pričom opakované zamŕzanie spôsobí, že povrchy zostanú zľadovatené a nebezpečné na jazdu i chôdzu v najbližšom období,“ uviedla americká Národná meteorologická služba (NWS).
Snehové zrážky hlásili z viacerých štátov v strednej časti USA vrátane Kansasu, Oklahomy a Missouri, kde na niektorých miestach podľa NWS v sobotu večer napadlo 20 centimetrov snehu.
Americký minister dopravy Sean Duffy upozornil, že nepriaznivé počasie môže mať dopad na 240 miliónov obyvateľov.
NWS tvrdí, že ľad môže spôsobiť dlhodobé výpadky elektriny, rozsiahle poškodenie stromov a „mimoriadne nebezpečné alebo neschodné podmienky na cestách“, a to aj v štátoch, kde nie sú zvyknutí na intenzívne zimné počasie.
Najmenej 20 amerických štátov vrátane hlavného mesta Washington vyhlásilo v súvislosti s počasím stav núdze.
Prezident Donald Trump vyzval obyvateľov, aby zostali v „bezpečí a teple“.
Podľa portálu Flightaware zrušili v Spojených štátoch tento víkend viac ako 14.000 letov a viac ako 5000 malo meškanie.
Ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová vyzvala obyvateľov zasiahnutých oblastí, aby zostali doma, starali sa o seba a svoje rodiny, pomohli svojim susedom a spolupracovali s miestnymi úradmi.
Husté sneženie zapríčinilo niekoľko dopravných nehôd v Kentucky, kde predstavitelia vyzvali ľudí, aby sa vyhýbali zľadovateným cestám a zostali doma.
Jednou z najviac zasiahnutých oblastí je Oklahoma City. Tamojší obyvatelia však využili chladné počasie na zábavu a na saniach sa spúšťali po zasneženom kopci, informuje CNN.
