USA: Snemovňa reprezentantov odložila hlasovanie o novom predsedovi

Washington 5. januára (TASR) - Snemovňa reprezentantov Kongresu Spojených štátov odložila hlasovanie o svojom novom predsedovi na štvrtok. Líder republikánov v Snemovni Kevin McCarthy totiž ani v jednom zo šiestich kôl hlasovania nezískal dostatočnú podporu. TASR správu prevzala z televízie CNN a agentúr AP a AFP.



O novom predsedovi Snemovne sa bude opätovne hlasovať vo štvrtok o 12.00 h miestneho času (18.00 h SEČ).



Snemovňa reprezentantov hlasovala o svojom novom predsedovi v troch kolách v utorok a v ďalších troch kolách v stredu. Žiadna z volieb pritom nebola úspešná, keďže ani jeden kandidát nezískal 218 hlasov potrebných na zvolenie.



Zasadnutie Snemovne bolo preto na tri hodiny odložené, aby mali republikáni a demokrati priestor na rokovanie. Následne rozhodovali o tom, či voľbu odložiť alebo uskutočniť v poradí siedme kolo hlasovania. Demokrati chceli opäť hlasovať, no republikáni na čele s McCarthym hlasovali za odloženie ďalšej voľby na štvrtok.



V každom z posledných troch kôl podporilo republikána McCarthyho 201 hlasov, kandidát demokratov Hakeem Jeffries získal 212 hlasov a ďalší republikánsky kandidát Byron Donalds dostal 20 hlasov.



Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v utorok zasadla po prvý raz v novom zložení. Republikáni v nej majú prevahu, ktorú získali v novembrových voľbách. Televízia CNN upozorňuje, že na voľbu predsedu bolo viac ako jedno kolo potrebné naposledy v roku 1923, keď sa rozhodlo v deviatom kole.



McCarthy nezískal dosť hlasov ani v šiestom kole voľby predsedu Snemovne



Americký republikán Kevin McCarthy v stredu nezískal ani v šiestom kole voľby nového predsedu Snemovne reprezentatov Kongresu USA dostatočný počet hlasov. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Lídra republikánov v Snemovni McCarthyho podporilo 201 hlasov, kandidát demokratov Hakeem Jeffries získal 212 hlasov, píše CNN. Ďalší republikánsky kandidát Byron Donalds získal 20 hlasov. Pomer hlasov sa teda v posledných troch kolách nezmenil. Na zvolenie do funkcie predsedu je potrebných 218 hlasov.



Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu v utorok zasadla po prvý raz v novom zložení. Republikáni v nej majú prevahu, ktorú získali v novembrových voľbách. Nového predsedu začali zákonodarcovia voliť už v utorok, no nepodarilo sa im to.