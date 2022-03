USA: Snemovňa reprezentantov schválila finančnú pomoc pre Ukrajinu

Washington 10. marca (TASR) - Snemovňa reprezentantov Kongresu Spojených štátov schválila v noci na štvrtok federálny rozpočet, ktorého súčasťou je aj finančná pomoc pre Ukrajinu v hodnote 13,6 miliardy dolárov. TASR správe prevzala od agentúry AFP.



Táto suma je súčasťou tohtoročného amerického federálneho rozpočtu v celkovom objeme jeden a pol bilióna amerických dolárov a zahŕňa aj finančnú pomoc pre amerických spojencov v Európe.



"Statočný a slobodu milujúci ukrajinský ľud a naši spojenci dostanú naliehavo potrebné investície na boj proti Vladimirovi Putinovi (ruský prezident) a ruskej nelegálnej a nemorálnej invázii," uviedli predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová a líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer v spoločnom vyhlásení.



Federálny rozpočet musí ešte schváliť americký Senát, pričom sa očakáva, že tak spraví do konca týždňa, píše denník The Guardian.



Prezident USA Joe Biden minulý týždeň požiadal Kongres o desať miliárd dolárov, ktoré by išli do Európy. Avšak demokrati spoločne s republikánmi sumu postupne navýšili. Peniaze budú určené na humanitárnu, vojenskú a ekonomickú pomoc.