Americká Snemovňa schválila návrh o sprísnení zákona o zbraniach

Washington 9. júna (TASR) - Americká Snemovňa reprezentantov schválila v stredu návrh zákona v reakcii na masovú streľbu v meste Buffalo v štáte New York a Uvalde v Texase, ktorý obsahuje viacero obmedzení v súvislosti s držbou zbraní vrátane zvýšenia minimálneho veku na kúpu poloautomatickej zbrane z 18 na 21 rokov. Návrh zákona však zrejme teraz neschváli americký Senát. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a stanica NBC News.



Návrh zákona prešiel v pomer 223 - 204 hlasov, pričom za jeho schválenie hlasovali takmer všetci demokrati a pridali sa k nim aj piati republikáni.



K hlasovaniu poslanci pristúpili po tom, ako si Komisia Snemovne reprezentantov vypočula výpovede rodičov a preživších streľby v Uvalde spred dvoch týždňov. Medzi svedkami bola aj 11-ročná Miah Cerrillová, ktorá sa zamazala krvou zastreleného kamaráta, hrala mŕtvu a to jej pomohlo prežiť.



Návrh zákona teraz poputuje do amerického Senátu, v ktorom majú republikáni a demokrati v podstate rovnaký počet kresiel. Podľa agentúry AP pritom tento návrh "nemá šancu" v Senáte prejsť a stať sa zákonom, keďže Senát vedie rokovania zamerané na zlepšenie programov o duševnom zdraví, posilnení bezpečnosti škôl a sprísnení kontrolných previerok a nie dostupnosti strelných zbraní.



Masové streľby v USA zriedkavo prinútia americký Kongres konať, no streľba v Uvalde, ktorá šokovala celú krajinu, prinútila amerických zákonodarcov z oboch táborov hovoriť o potrebe zmeny.



Návrh zákona, ktorý v stredu schválila Snemovňa reprezentantov, pozostáva z viacerých návrhov predložených demokratmi ešte pred nedávnymi udalosťami v Buffale a Uvalde. Strelci v oboch týchto prípadov - na zakladenej škole v Uvalde, i v supermarkete v Buffale - mali pritom len 18 rokov, keď si zakúpili poloautomatické zbrane, ktoré následne použili pri útokoch.



Pri streľbe v Buffalo zahynulo desať ľudí a incident na základnej škole v Uvalde si vyžiadal životy 19 žiakov a dvoch učiteľov.



Republikáni, ktorí odmietli podporiť prísnejšie zákony, čelia v súvislosti s nedávnymi incidentmi v súčasnosti vyššiemu tlaku, aby podobné sprísnenie zákonov o zbraniach podporili.



Podľa posledného prieskumu verejnej mienky, ktorý si nechala vypracovať stanica NBC News, totiž väčšina dospelých Američanov podporuje prísnejšie zákony o zbraniach a približne 77 percent opýtaných si myslí, že minimálny vek pre kúpu poloautomatickej zbrane by mal byť 21 rokov, ak nie viac.