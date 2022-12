USA: Snemovňa reprezentantov zakázala TikTok na svojich zariadeniach

Washington 28. decembra (TASR) - Administratíva Snemovne reprezentantov – dolnej komory Kongresu Spojených štátov – zakázala v utorok na svojich digitálnych zariadeniach využívať populárnu čínsku sociálnu sieť TikTok. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



TikTok je podľa šéfa administratívy Snemovne reprezentantov považovaný za "vysoko rizikový z viacerých bezpečnostných dôvodov", preto nariadil všetkým poslancom a zamestnancom Snemovne, aby ich zo svojich pracovných mobilných zariadení či počítačov vymazali.



Toto nové nariadenie je v súlade s nedávnymi krokmi americkej vlády zameranými na zakázanie používania TikToku na vládnych digitálnych zariadeniach. Devätnásť amerických štátov do minulého týždňa aspoň čiastočne zablokovalo aplikáciu zo štátom spravovaných zariadení pre obavy, že by čínska vláda mohla prostredníctvom TikToku sledovať Američanov a cenzurovať obsah.



Aj nový návrh zákona o štátnom rozpočte, ktorý už musí pred uvedením do platnosti podpísať len americký prezident Joe Biden, zakazuje používanie TikToku na všetkých zariadeniach spravovaných štátom. Americkí zákonodarcovia predložili aj návrh na úplné zakázanie aplikácie na celom území federácie.