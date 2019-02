Snemovňa reprezentantov žiada stiahnutie vojakov USA z Jemenu

Rezolúcia prešla v Snemovni pomerom hlasov 248-177. Teraz sa o nej bude hlasovať v Senáte, ktorý podobnú rezolúciu schválil minulý rok. Biely dom však pohrozil, že najnovšiu rezolúciu vetuje.

Washington 14. februára (TASR) - Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila v stredu rezolúciu, na základe ktorej by mala administratíva prezidenta Donalda Trumpa stiahnuť vojakov Spojených štátov z vojny v Jemene.



Rezolúcia prešla v Snemovni pomerom hlasov 248-177. Teraz sa o nej bude hlasovať v Senáte, ktorý podobnú rezolúciu schválil minulý rok. Biely dom však pohrozil, že najnovšiu rezolúciu vetuje.



Agentúra AP uvádza, že zákonodarcovia z radov republikánov aj demokratov sú čoraz viac znepokojení nad humanitárnou situáciou v Jemene a skeptickí ohľadom partnerstva USA s koalíciou vedenou Saudskou Arábiou, obzvlášť po údajnej úlohe tohto kráľovstva pri vražde novinára Džamála Chášukdžího.



Podľa Bieleho domu je rezolúcia "chybná", pretože americkí vojaci nie sú priamo zapojení do vojenských akcií v Jemene.



Administratíva tvrdí, že USA od roku 2015 podporujú koalíciu pod vedením Saudskej Arábie vrátane poskytovania spravodajských informácií a donedávna prečerpávania paliva počas letu, ale nemajú sily, ktoré by sa podieľali na "nepriateľských akciách".



Občianska vojna v Jemene sa začala v roku 2014, keď šiitskí povstalci známi ako húsíovia dobyli hlavné mesto Saná. V marci 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia vedená Saudskou Arábiou, ktorá bojuje za to, aby sa legitímna jemenská vláda opäť dostala k moci.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že ozbrojený konflikt v jednej z najchudobnejších krajín sveta si vyžiadal životy približne 10.000 ľudí a uviedol Jemen na pokraj hladomoru. Ľudskoprávne organizácie varujú, že toto číslo môže byť omnoho vyššie.