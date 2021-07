Snemovňa schválila vytvorenie komisie na vyšetrovanie útoku na Kapitol

Washington 1. júla (TASR) – Snemovňa reprezentantov Kongresu Spojených štátov schválila v noci na štvrtok vytvorenie osobitnej komisie na vyšetrovanie útoku na sídlo Kongresu zo 6. januára. Informovala o tom agentúra AFP.



Členovia Snemovne reprezentantov schválili tento návrh zákona v pomere hlasov 222 ku 190. S demokratmi hlasovali "za" aj dvaja republikánski kongresmani - Liz Cheneyová a Adam Kinzinger.



Táto nová komisia vzniká po tom, čo republikánski senátori zablokovali koncom mája právnu normu, ktorá by umožnila zriadenie komisie na vyšetrovanie útoku na Kapitol, v ktorej by mali rovnaké zastúpenie republikáni aj demokrati.



Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová však 24. júna oficiálne oznámila, že zriaďuje osobitnú komisiu na vyšetrovanie útoku na sídlo Kongresu. Komisia bude mať 13 členov a bude mať právomoc predvolávať si svedkov. Ôsmich členov novej komisie vymenuje Pelosiová a piati majú byť vymenovaní po konzultáciách s lídrom republikánov v Snemovni reprezentantov Kevinom McCarthym. Pelosiovej oficiálne oznámenie znamená, že toto zrejme najkomplexnejšie skúmanie obliehania Kapitolu budú riadiť demokrati.



Násilný dav stúpencov vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa sa 6. januára dokázal dostať cez policajtov a vtrhol do budovy Kapitolu, kde prenasledoval zákonodarcov oboch komôr Kongresu, ktorí práve spoločne definitívne potvrdzovali víťazstvo demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách. Trumpovi priaznivci sa tento proces snažili zastaviť.