USA: Sobášnosť v USA sa vrátila na úroveň pred pandémiou

New York 18. marca (TASR) - Sobášnosť v Spojených štátoch dosiahla úroveň spred pandémie COVID-19 a v roku 2022 bolo uzavretých takmer 2,1 milióna manželstiev. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to nárast o štyri percentá. TASR informuje podľa správy agentúry AP.



V prvom roku pandémie (rok 2020), bolo v USA uzavretých 1,7 milióna sobášov, čo bol najnižší počet od roku 1963. V roku 2020 poklesla miera sobášnosti v 46 štátoch USA, najviac na Havaji (48 percent) a v Kalifornii (44 percent). Pandémia spôsobila vážne problémy mnohým párom, pretože úrady nariadili ľuďom zostať doma a zakázali veľké zhromaždenia vrátane svadieb, aby sa obmedzilo šírenie koronavírusu. Miera sobášnosti v USA však klesala už od roku 2016.



Počet uzavretých manželstiev v roku 2021 vzrástol, ale nie na úroveň spred pandémie. V roku 2022 sa počet sobášov opäť zvýšil a iba mierne prekonal štatistiku sobášnosti z roku 2019. Štáty New York a Havaj a hlavné mesto Washington ako federálny dištrikt zaznamenali najväčší nárast sobášov od roku 2021 do roku 2022. Najvyššiu mieru sobášnosti v krajine má stále Nevada (najmä v Las Vegas), hoci aj tam od roku 2021 mierne klesla. V roku 2022 mierne klesol aj počet rozvodov a miera rozvodovosti.



Vo všeobecnosti má uzatváranie manželstiev v USA klesajúci trend. Podľa štatistík dosiahol počet sobášov najvyššiu úroveň v roku 1946, keď bola miera sobášnosti 16,4 na tisíc obyvateľov. Začiatkom 80. rokov bola miera sobášnosti stále vyššia ako 10; v roku 2022 klesla na 6,2 na tisíc obyvateľov.