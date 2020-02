Sobotňajšia dohoda je podľa Pompea príležitosť na mier v Afganistane

Dauha 29. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v sobotu povedal, že USA k dohode o prímerí podpísanej s Talibanom pristupujú "realisticky". Dodal však, že "využívajú najlepšiu príležitosť na dosiahnutie mieru za celú generáciu". Informovala o tom agentúra AFP.



Spojené štáty podpísali v sobotu s afganským militantným hnutím Taliban dohodu o prímerí, ktorá zahŕňa stiahnutie amerických jednotiek z Afganistanu. Dohodu podpísali vyslanec Spojených štátov pre afganský mierový proces Zalmay Khalilzad so zástupcom vodcu tohto militantného hnutia mullom Abdulo Ghánim Baradarom.



Pompeo, ktorý sa na podpise zúčastnil, povedal, že stále pociťuje hnev v súvislosti s útokmi z 11. septembra 2001.



Spojené štáty podľa Pompea "nepremárnia" to, čo ich vojaci získali "skrz krv, pot a slzy" a v prípade, že Taliban dohodu nebude dodržiavať, urobia všetko, čo je potrebné na zaistenie bezpečnosti krajiny.



Dohoda stanovuje časový plán, na základe ktorého Spojené štáty stiahnu všetky svoje sily z Afganistanu v priebehu 14 mesiacov, ak bude tamojšie militantné hnutie Taliban dohodu dodržiavať. Cieľom má byť ukončenie vojny v Afganistane, ktorá sa začala v októbri 2001.



USA v priebehu najbližších 3-4 mesiacov znížia svoju počet svojich vojakov na 8600 zo súčasných 13.000. Úplné stiahnutie však bude závisieť od toho, či Taliban splní svoje záväzky v súvislosti so obmedzením terorizmu.