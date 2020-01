USA: Solejmáního zabil presne mierený útok dronom

Bagdad 3. januára (TASR) - Veliteľ špeciálnych jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd Kásem Solejmání a zástupca veliteľa irackých Jednotiek ľudovej mobilizácie (PMU) abú Mahdí Muhandis boli zabití pri "presne mierenom útoku" dronom. Pre agentúru AFP to v piatok povedal nemenovaný predstaviteľ americkej obrany.



"Presný útok dronu zasiahol dve vozidlá na letisku v Bagdade," povedal zdroj.



Dodal, že časť zo 750 vojakov americkej 82. výsadkovej divízie, vyslaných do oblasti pred niekoľkými dňami, dorazila do Bagdadu. "Budú smerovať k americkej ambasáde, aby tam pomáhali príslušníkom námornej pechoty, ktorí prišli už v uplynulých dňoch," dodal.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo po útoku telefonoval so šéfom britskej diplomacie Dominicom Raabom a členom čínskeho politbyra Jang Ťie-čch'om. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí sa Pompeo v piatok ešte pred svitaním východoamerického času spojil aj so svojím nemeckým rezortným kolegom Heikom Maasom. V každom rozhovore partnerov z Londýna, Berlína a Pekingu uisťoval, že USA sú odhodlané zmierňovať napätie v oblasti Blízkeho východu.



Denník The New York Times s odvolaním sa na svoj zdroj napísal, že útok na armádny konvoj opúšťajúci medzinárodné letisko v Bagdade, pri ktorom zahynulo aj viacero Iránom podporovaných predstaviteľov irackej armády, vykonali rakety vystrelené z amerického bezpilotného lietadla typu MQ-9 Reaper.



Pri nálete boli okrem Solejmáního zabití aj zástupca veliteľa irackých Jednotiek ľudovej mobilizácie (PMU) abú Mahdí Muhandis a ďalší piati ľudia, uvádza agentúra AP.



Iránske revolučné gardy uvádzajú, že útok spáchali americké vrtuľníky.