Speváčka Pink mala koronavírus, prispeje miliónom na boj proti nemu

Los Angeles 4. apríla (TASR) - Americká popová speváčka Pink prekonala nový koronavírus a rozhodla sa prispieť sumou milión dolárov do dvoch záchranných fondov proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.



Speváčka zverejnila na Twitteri informáciu, že spolu so svojím trojročným synom začali pred dvoma týždňami vykazovať symptómy ochorenia. Nechala sa testovať u svojho praktického lekára a jej test na nový koronavírus bol pozitívny. Následne celá jej rodina podstúpila karanténu a "riadila sa pokynmi lekára". "Len pred pár dňami nám spravili opäť ďalší test a ten bol chvalabohu negatívny," napísala 40-ročná Pink, vlastným menom Alecia Beth Moorová.



Pink zároveň na Twitteri skritizovala americkú vládu za nedostatok testov. "Je to absolútny výsmech a zlyhanie našej vlády, že testy nie sú viac dostupné. Táto choroba je vážna a reálna. Ľudia potrebujú vedieť, že postihuje tak mladých ako aj starých, zdravých aj chorých, bohatých i chudobných. Musíme mať testovanie zadarmo a omnoho dostupnejšie, aby sme ochránili naše deti, rodiny, priateľov a komunity."



Speváčka oznámila, že prispeje 500.000 dolárov do fondu univerzitnej nemocnice vo Philadelphii a ďalších 500.000 dolárov do fondu Mayor's Fund for Los Angeles.



Pink nazvala zdravotníkov "hrdinami" a svoj tvít zakončila apelom na verejnosť. "Nasledujúce dva týždne budú rozhodujúce: prosím ostaňte doma," napísala. "Prosím. Ostaňte. Doma."