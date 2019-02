Autora hitu I Believe I Can Fly obžalovali zo sexuálneho zneužívania

Sudca v prípade 52-ročného hudobníka schválil zatykač bez možnosti prepustenia na kauciu.

Chicago 23. februára (TASR) - Amerického speváka R. Kellyho v piatok obžalovali v desiatich bodoch zo sexuálneho zneužívania štyroch rôznych obetí, z ktorých tri boli neplnoleté. Informovala o tom agentúra AFP.



Sudca v prípade 52-ročného hudobníka schválil zatykač bez možnosti prepustenia na kauciu. Kim Foxxová, prokurátorka v okrese Cook County, do ktorého patrí aj Chicago, novinárom povedala, že k údajným trestným činom došlo medzi rokmi 1998-2000. Spevák by sa mal pred súd postaviť v sobotu.



R. Kelly patrí k najpredávanejším popovým spevákom v Spojených štátoch. Medzi jeho hity patrí skladba Ignition, I Believe I Can Fly či Bump N' Grind.