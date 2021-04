USA splnia cieľ 200 miliónov podaných dávok vakcín tento týždeň

Washington 21. apríla (TASR) - Cieľ 200 miliónov podaných dávok vakcín proti novému koronavírusu počas prvých 100 dní úradovania, ktorý si stanovila administratíva nového amerického prezidenta Joea Bidena, sa podarí dosiahnuť už koncom tohto týždňa. Oznámil to v stredu Biely dom, informovala agentúra AFP.



Biden to podľa nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu oznámi v prejave, s ktorým vystúpi ešte pred uplynutím stanoveného termínu, ktorý pripadá až na koniec budúceho týždňa, konštatuje AFP.



V USA podajú každý deň okolo tri milióny dávok vakcín. Od Bidenovej januárovej inaugurácie bolo podaných vyše 195 miliónov dávok.



Pôvodný cieľ, podať za prvých sto dní svojej vlády 100 miliónov dávok vakcín, sa Bidenovi podarilo splniť za 58 dní. Nový ambicióznejší cieľ stanovil 25. marca, keď USA posilnili vakcinačnú kampaň na 2,5 milióna dávok za deň.



Biden v pondelok ohlásil, že nárok na očkovanie majú už všetci dospelí v USA. Približne 40 percent obyvateľov USA už dostalo aspoň jednu dávku vakcíny a 26 percent je kompletne zaočkovaných.



V Spojených štátoch momentálne pribúda v priemere 67.000 nakazených denne, ukazujú štatistiky Univerzity Johnsa Hopkinsa. Je to omnoho menej než v zime počas vrcholiacej pandémie, keď denne pribúdalo okolo 250.000 infikovaných, pripomína stanica CNBC.