USA spochybnili integritu volieb v Rusku

Na archívnej snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Washington 20. septembra (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v pondelok spochybnilo integritu parlamentných volieb v Rusku s tým, že tvrdý zásah ruskej vlády voči jej kritikom "" občanom uplatniť svoje občianske a politické práva.Hovorca rezortu americkej diplomacie Ned Price uviedol, že ruské vedenie uplatnilo zákony proti údajným extrémistickým organizáciám, zahraničným agentom a nežiaducim organizáciám, čím výrazne obmedzilo politický pluralizmus pri hlasovaní.Tieto obmedzenia sprevádzali aj "". Pride pripomenul, že ruské úrady zabránili nezávislým subjektom zo zahraničia, aby monitorovali priebeh volieb v Rusku." uvádza sa vo vyhlásení amerického ministerstva.K vyhláseniu USA došlo v Rusku po tom, čo ruská opozícia obvinila vedenie krajiny z podvodu na voličoch, keď podľa zatiaľ predbežných výsledkov je za víťaza volieb označovaná vládna strana Jednotné Rusko, ktorá podporuje prezidenta Vladimira Putina.Predseda zahraničného výboru ruskej Štátnej dumy Leonid Sluckij v reakcii na vyhlásenie Washingtonu uviedol, že Spojené štáty sú nahnevané, že ich pokusy o ovplyvnenie politickej situácie v Rusku boli neúspešné.Sluckij podľa agentúry TASS vyhlásil, že Washingtonu neprináleží, aby Moskvu poučoval o demokratickom priebehu volieb, hovoril o neprítomnosti pozorovateľov a kázal o dodržiavaní práv voličov.Ruský politik tiež pripomenul, že Ruská federácia navrhla Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, aby do Ruska vyslala monitorovaciu misiu, ktorá by v porovnaní s misiou na voľbách v USA mala dvojnásobný počet členov. "" vyhlásil Sluckij.Dodal, že priebeh volieb v Rusku v uplynulých dňoch monitorovali pozorovatelia z takmer 60 krajín sveta, pričom konštatovali, že "".Britské ministerstvo zahraničných vecí označilo voľby v Rusku za "" a vyjadrilo sklamanie z "".Vyhlásenie britského rezortu diplomacie odsudzuje aj usporiadanie volieb do Štátnej dumy na Kryme, ktoré sa v dokumente označuje "" územie.Rôzne aspekty organizovania volieb i samotného hlasovania vo voľbách do ruskej Štátnej dumy kritizovalo v pondelok aj poľské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení zverejnenom na svojej oficiálnej webovej stránke.