Lockheed Martin pomôže Japonsku pri vývoji stíhacieho lietadla

Tokio 18. decembra (TASR) – Americká zbrojárska spoločnosť Lockheed Martin, výrobca stíhacieho lietadla F-35 Lightning II, pomôže Japonsku pri vývoji nového bojového lietadla s technológiou stealth, ktoré tamojšie vzdušné sily plánujú zaradiť do svojho arzenálu v polovici 30. rokov so zámerom udržať krok s pokrokom leteckej technológie susednej Číny.



Lockheed Martin sa spojí s vedúcou japonskou firmou projektu, ktorou je Mitsubishi Heavy Industries. Uviedlo to v piatok japonské ministerstvo obrany v tlačovom vyhlásení, z ktorého citovala tlačová agentúra Reuters. Obnoví sa tak partnerstvo, ktoré pred 25 rokmi prinieslo prvú japonskú stíhačku F-2.



„So zámerom zabezpečiť interoperabilitu so Spojenými štátmi začneme rozvíjať tento projekt na budúci rok," uviedol japonský rezort obrany.



Nové stíhacie lietadlo, známe pod predbežným názvom F-3 alebo F-X, nahradí zmienený stroj F-2, pričom jeho vývoj bude stáť približne 40 miliárd dolárov, uvádza tlačová agentúra AFP.



Lockheed Martin navrhol hybridný dizajn založený na svojich lietadlách F-35 a F-22, ale Japonsko to odmietlo v prospech vlastného domáceho dizajnu.



Medzi ďalšími zahraničnými spoločnosťami, ktoré vyjadrili záujem o účasť na vývoji lietadla F-3, boli Boeing a Northrop Grumman z USA, ako aj britské spoločnosti BAE Systems a Rolls-Royce Holdings.



Japonsko uviedlo, že bude pokračovať v hľadaní spolupráce na lietadle F-3 s Britániou aj Spojenými štátmi so zámerom dostať sa k príslušnej technológii a znížiť náklady na jeho vývoj.