USA: Spolupráca Ruska a KĽDR sa musí skončiť

Washington 6. júna (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok vyzvali Severnú Kóreu, aby ukončila svoju spoluprácu s Ruskom. Došlo k tomu po tom, čo sa vodca KĽDR Kim Čong-un zaviazal k „bezpodmienečnej podpore“ Moskvy vo vojne proti Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Nasadenie severokórejskej armády v Rusku a akákoľvek podpora, ktorú Ruská federácia výmenou za to poskytuje KĽDR, sa musí skončiť,“ povedal novinárom hovorca ministerstva zahraničných vecí USA.



Nákladné lode plaviace sa pod ruskou vlajkou dodali minulý rok zo Severnej Kórey do Ruska až „deväť miliónov kusov zmiešanej delostreleckej munície a munície do raketometov“, uviedol minulý týždeň Multilaterálny monitorovací tím pre sankcie (MSMT). Skupina sa skladá z 11 krajín vrátane Južnej Kórey, Spojených štátov či Japonska.



„Rusko (na oplátku) pravdepodobne poskytlo Severnej Kórei zariadenia protivzdušnej obrany a protilietadlové rakety,“ uviedla správa.



Severná Kórea sa počas vyše tri roky trvajúcej vojny na Ukrajine stala jedným z hlavných spojencov Ruska, kam vyslala tisíce svojich vojakov, ako aj vybavenie. Ruskej armáde pomohla vytlačiť ukrajinské jednotky, ktoré v auguste 2024 podnikli úspešnú ofenzívu na územie ruskej Kurskej oblasti.



Podľa juhokórejských zdrojov v bojoch na strane Ruska padlo asi 600 severokórejských vojakov a tisíce ďalších utrpeli zranenia. Severná Kórea ich zapojenie do bojov na ruskom území prvýkrát potvrdila až v apríli.



Putin a Kim minulý rok podpísali dohodu o komplexnom strategickom partnerstve. Dohoda zahŕňa napríklad vzájomné poskytnutie vojenskej pomoci v prípade napadnutia jednej zo strán.