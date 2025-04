USA: Spolupráca Ruska, Číny a KĽDR je hrozbou pre Indo-pacifik

Washington 10. apríla (TASR) - Najvyšší veliteľ amerických síl v Indo-pacifiku vo štvrtok varoval senátorov, že vojenská podpora, ktorú Čína a Severná Kórea poskytujú Rusku vo vojne na Ukrajine, predstavuje bezpečnostné riziko pre Indo-pacifický región. Moskva im totiž na oplátku poskytuje dôležitú vojenskú pomoc, TASR o tom píše podľa agentúry AP.



Admirál Samuel Paparo, šéf amerického indo-pacifického velenia, povedal senátnemu výboru pre ozbrojené služby, že Čína poskytla Rusku 70 percent obrábacích strojov a 90 percent starších čipov, čím mu pomohla „obnoviť vojnovú mašinériu“. Čína podľa neho výmenou za to pravdepodobne získa pomoc v oblasti technológií, ktoré jej umožnia tichší pohyb ponoriek a iné formy pomoci.



Senátori sa Papara a generála Xaviera Brunsona, veliteľa amerických síl v Južnej Kórei, pýtali na pokroky Číny v regióne. Obaja uviedli, že súčasné vojenské sily USA v tomto regióne sú kľúčové pre americkú národnú bezpečnosť, keďže väzby medzi Ruskom a Čínou rastú. USA majú v Južnej Kórei 28.500 vojakov, pripomína AP



Paparo informoval, že Severná Kórea posiela do Ruska „tisíce, možno stovky tisíc delostreleckých granátov“ a tisíce rakiet krátkeho doletu. Podľa jeho slov sa očakáva, že Pchjongjang dostane podporu v oblasti protivzdušnej obrany a rakiet zem-vzduch. „Ide o vzájomnú symbiózu, v ktorej každý štát vyrovnáva slabé stránky toho druhého, čo prináša vzájomný prospech,“ povedal.



AP pripomína, že Severná Kórea už vyslala tisíce vojakov do vojny proti Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu povedal, že Rusko aktívne verbuje aj čínskych občanov, aby bojovali po boku Moskvy. Vyhlásil, že s vedomím Pekingu už na bojisku pôsobí viac ako 150 čínskych žoldnierov. Peking tieto obvinenia označil za „nezodpovedné“.