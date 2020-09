USA spomínali na 11. september v čase pandémie i predvolebnej kampane

Washington 11. septembra (TASR) - Spojené štáty si v piatok pripomenuli 19. výročie najkrvavejších a najtragickejších teroristických útokov vo svojich dejinách z 11. septembra 2001, ktoré si vyžiadali takmer 3000 obetí. Na spomienkových podujatiach sa počas kampane pred novembrovými prezidentskými voľbami zúčastnili aj republikánsky prezident USA Donald Trump a jeho demokratický súper Joe Biden, informovala agentúra DPA.



Donald Trump mal krátky príhovor pri Národnom pamätníku leteckej linky UA93, ktorý sa nachádza na mieste zrútenia lietadla, neďaleko obce Shanksville v Pensylvánii. Uctil si pamiatku 40 pasažierov a členov posádky, ktorých označil za hrdinov. Časť cestujúcich sa totiž rozhodla teroristom postaviť, čím zabránili ďalšiemu útoku.



"Na ich pamiatku sa zaväzujeme zostať jednotní ako jeden americký národ, aby sme bránili svoje slobody, zachovali svoje hodnoty, milovali svojich blížnych a svoju krajinu," vyhlásil šéf Bieleho domu.



Demokratický prezidentský kandidát Joe Biden sa zúčastnil na spomienkovom podujatí, ktoré sa konalo v newyorskom Národnom pamätníku a múzeu 11. septembra. Ten je postavený na mieste, kde pôvodne stáli budovy Svetového obchodného centra, tzv. dvojičky, ktoré boli pri útokoch spred 19 rokov zničené.



Účastníci ceremónie museli mať na tvári rúška a dodržiavať fyzický odstup, aby sa zamedzilo šíreniu koronavírusu. V rámci preventívnych opatrení sa tiež upustilo od prejavov i tradičného čítania mien obetí, ktoré nahradil zvukový záznam.



Na tejto oficiálnej spomienke v New Yorku sa zúčastnil aj republikánsky viceprezident Mike Pence, ktorí si dali "koronový" pozdrav lakťom. Podľa agentúry DPA tým symbolicky vyjadrili jednotu amerického národa v čase vyhrotenej kampane pred prezidentskými voľbami, ktoré sa v USA budú konať 3. novembra.



Mike Pence okrem toho prišiel aj na neoficiálnu spomienku v parku na Manhattane, ktorú zorganizovali aktivisti, nespokojní so zrušením tradičného čítania mien obetí ich príbuznými. Na podujatí čítanie mien prebehlo za zachovania preventívnych opatrení.



Spomienkové podujatia výrazne poznačila pokračujúca epidémia koronavírusu, ktorá si už v Spojených štátoch vyžiadala takmer 200.000 životov a 6,6 milióna nakazených. Mnohé z pietnych aktov sa konali len v obmedzenej podobe a s limitovaným počtom účastníkov.



Bezprecedentné útoky z 11. septembra 2001 zasiahli nielen Spojené štáty, ktoré následne vyhlásili globálnu "vojnu proti terorizmu" a podnikli invázie do Afganistanu a Iraku, ale svojimi dôsledkami aj celý svet. Mnohé krajiny v ďalších rokoch sprísnili bezpečnostné opatrenia a prijali tvrdé protiteroristické zákony.