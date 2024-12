USA: Správa Kongresu podporuje teóriu úniku koronavírusu z laboratória

Washington 3. decembra (TASR) — Snemovňa reprezentantov Kongresu USA v pondelok po dvoch rokoch uzavrela vyšetrovanie pandémie ochorenia COVID-19, ktorá si v Spojených štátoch vyžiadala 1,1 milióna a na celom svete okolo 20 miliónov obetí. Republikánmi kontrolovaný podvýbor pre koronavírusovú pandémiu sa v 520-stranovej správe priklonil k názoru, že vírus SARS CoV-2 spôsobujúci toto ochorenie pravdepodobne unikol z laboratória v Číne. Informovala o tom agentúra AFP.



Správa sa zaoberá reakciou na pandémiu na federálnej a lokálnej úrovni, ako aj jej pôvodom a očkovacou kampaňou. "Táto práca pomôže Spojeným štátom a svetu predpovedať ďalšiu pandémiu, pripraviť sa na ďalšiu pandémiu, chrániť sa pred ďalšou pandémiou a dúfajme, že zabránime ďalšej pandémii," uviedol v liste adresovanom Kongresu predseda podvýboru Brad Wenstrup.



Peking označil v utorok v reakcii správu za "nedôveryhodná" a obvinil Spojené štáty, že pandémiu využívajú na "politickú manipuláciu".



"Smerodajným vedeckým záverom spoločného expertného tímu Číny a WHO je, že únik z laboratória je veľmi nepravdepodobný. Pri absencii akýchkoľvek vecných dôkazov obsahuje takzvaná americká správa vymyslené závery, ohovára Čínu a predkladá falošné dôkazy," povedal na pravidelnej tlačovej konferencii hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.



Federálne agentúry v USA, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a vedci z celého sveta dospeli k odlišným záverom o najpravdepodobnejšom pôvode vírus SARS CoV-2. Prevažuje názor, že vírus zmutoval vo voľne žijúcich zvieratách v Číne, no americké tajné služby v analýze zverejnenej minulý rok konštatovali, že mohol byť aj geneticky upravený a unikol z virologického laboratória v čínskom meste Wu-chan, kde sa koncom roka 2019 objavili prvé prípady nákazy u ľudí.



Podvýbor snemovne zakladá svoje zistenia na 30 prepisoch rozhovorov a preskúmaní viac ako milióna strán dokumentov. Jeho členovia v júni dva dni za zatvorenými dverami vypočúvali renomovaného 83-ročného lekára a imunológa Anthonyho Fauciho, ktorý bol od januára 2020 členom pracovnej skupiny Bieleho domu pre koronavírus a v rokoch 2021 - 2022 hlavným medicínskym poradcom amerického prezidenta Joe Bidena.



Republikáni obviňujú 83-ročného imunológa, že pomohol spustiť pandémiu tým, že schválil poskytnutie finančných prostriedkov čínskym vedcom vo Wu-chane, ktorí geneticky vytvorili koronavírus SARS CoV-2. Fauci na vypočutí uviedol, že je "molekulárne nemožné", aby sa vírusy netopierov študované v laboratóriu v čínskom Wu-chane transformovali na vírus, ktorý spôsobil pandémiu.



Fauci bol členom krízového tímu aj počas pôsobenia republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa v Bielom dome. Fauci opakovane vyvolal nevôľu Trumpa, ktorý dlho bagatelizoval nebezpečenstvo, ktoré predstavuje koronavírus. Útočili naňho pravicové kruhy a musel dostať policajnú ochranu.



Podvýbor tiež konštatuje, že lockdowny a ďalšie obmedzenia "narobili viac škody ako úžitku" a nosenie rúšok bolo voči šíreniu COVID-19 neúčinné. Naopak za "obrovský úspech" označuje Trumpom spustenú Operáciu Warp Speed, z verejných zdrojov financovaný projekt zameraný na uľahčenie a urýchlenie vývoja, výroby a distribúcie vakcín, liečiv a diagnostiky proti covidu.