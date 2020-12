USA spustili vakcináciu proti COVID-19

New York 14. decembra (TASR) - V Spojených štátoch sa v pondelok začalo očkovanie proti novému druhu koronavírusu. Ako prvá dostala vakcínu zdravotníčka z New Yorku. Podľa agentúry AP sa tým začala najväčšia očkovacia kampaň v dejinách USA.



Ako prvá bola zaočkovaná zdravotná sestra Sandra Lindsayová z nemocnice na newyorskom Long Islande, ktorá posledných 10 mesiacov pôsobí v prvej línii boja proti koronavírusu. Vakcínu dostala v priamom televíznom prenose počas tlačovej konferencie newyorského guvernéra Andrewa Cuoma, informovala agentúra AFP.



"Prvá vakcína bola podaná. Blahoželáme USA! Blahoželáme SVETU," reagoval na Twitteri dosluhujúci americký prezident Donald Trump.



Očkovanie sa začalo po tom, ako americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v piatok schválil pre núdzové použitie vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od konzorcia Pfizer/BioNtech.



Americké zdravotnícke úrady odporučili, aby vakcínu ako prví dostali zdravotníci a klienti v domovoch dôchodcov. O postupe vakcinácie však budú rozhodovať jednotlivé štáty USA.



Ešte tento týždeň by mali vakcínu ponúknuť vysokopostaveným činiteľom USA vrátane predstaviteľov Bieleho domu a ľudí pracujúcich v ich blízkom okolí.