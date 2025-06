USA sťahujú z Blízkeho východu časť personálu aj ich rodiny

Washington/Paríž 12. júna (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok nariadili zamestnancom svojej ambasády v Izraeli, aby z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu rastúceho napätia v regióne obmedzili svoje presuny po krajine. USA súčasne znížili počet pracovníkov na veľvyslanectve v Iraku. Časti personálu ambasád USA v Bahrajne a Kuvajte a rodinným príslušníkov diplomatov navrhli zvážiť odchod z daných štátov. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Americký minister obrany Pete Hegseth zároveň povolil, aby rodinní príslušníci vojakov, ktorí sa nachádzajú na misiách na Blízkom východe a chcú odísť, mohli tieto miesta opustiť. Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa sa toto opatrenie týka najmä rodín vojakov v Bahrajne, kde je sústredená väčšina amerických ozbrojených síl v regióne.



Agentúra AFP v súvislosti s opatreniami zavádzanými Spojenými štátmi uviedla, že francúzske ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ neplánuje zmeny na svojom diplomatickom zastúpení v regióne, ale situáciu pozorne sleduje.



Napätie medzi Iránom a USA – a celkovo situácia na Blízkom východe – sa v posledných dňoch výrazne vyostrili. USA a Irán síce obnovili nepriame rokovania o jadrovom programe - ich šieste kolo sa má uskutočniť v nedeľu v ománskom Maskate -, ale napätie eskaluje pre ambície Iránu v oblasti využívania jadrovej energie.



Iránsky minister obrany Azíz Nasírzáde už v stredu upozornil, že ak tieto rokovania nevyústia do dohody a medzi Spojenými štátmi a Iránom vypukne konflikt, Teherán zaútočí na americké základe v regióne.



Irán za svoj program obohacovania uránu čelí aj tlaku zo strany Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorá vo štvrtok v prijatej rezolúcii upozornila, že Irán neplní svoje záväzky v oblasti nešírenia jadrových zbraní. Tento krok by mohol zvýšiť napätie okolo iránskeho nukleárneho programu a viesť k snahám obnoviť sankcie OSN voči Teheránu v podobe aktivácie tzv. "snapback mechanizmu", ktorý by obnovil sankcie OSN. Táto možnosť vyprší v októbri.



V tejto situácii Európska únia vyzvala Irán na zdržanlivosť. Teherán však pohrozil, že v prípade aktivácie mechanizmu by mohol odstúpiť od Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT).