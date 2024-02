USA stále môžu a poskytnú Ukrajine pomoc, tvrdí Bidenov poradca

Brusel 7. októbra (TASR) - Poradca amerického prezidenta Joea Bidena pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v stredu vyjadril presvedčenie, že Spojené štáty stále "môžu a poskytnú" ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine na jej boj proti ruskej invázii. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg medzitým vyhlásil, že takáto pomoc je "nevyhnutná" a vyzval Kongres USA na jej schválenie, informuje agentúra AFP.



"Neexistuje žiadna alternatíva k tomu, aby sa Spojené štáty postavili na nohy a poskytli zdroje, ktoré by Ukrajine umožnili získať delostrelectvo, systémy protivzdušnej obrany a ďalšie kapacity, ktoré potrebuje," povedal Sullivan na tlačovej konferencii so Stoltenbergom v Bruseli.



Ako dodal, čas je v tejto súvislosti podľa neho rozhodujúci. "Budeme sa na to sústrediť a veríme, že to stále dokážeme a splníme," dodal Sullivan.



Generálny tajomník NATO Stoltenberg ďalej zdôraznil, že je "nevyhnutné, aby americký Kongres schválil pokračovanie pomoci pre Ukrajinu v blízkej budúcnosti. Spolieham sa na to, že všetci spojenci (Aliancie) si zachovajú svoje záväzky".



Schválenie najnovšieho balíka vojenskej pomoci USA pre Ukrajinu v hodnote približne 61 miliárd dolárov (okolo 56 miliárd eur) blokujú republikáni pre otázky, ktoré súvisia so zabezpečením amerických hraníc s Mexikom.



Prezident USA Joe Biden obviňuje Donalda Trumpa - jeho predchodcu a pravdepodobného vyzývateľa v novembrových prezidentských voľbách - z nabádania republikánov, aby balík blokovali.