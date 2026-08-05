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USA stále neschválili nového francúzskeho veľvyslanca pre spor v OSN
USA boli koncom júla jednou z desiatich krajín, ktoré odmietli predĺžiť Türkovi mandát.
Autor TASR
Washington/Paríž 5. augusta (TASR) - Spojené štáty zdržiavajú schválenie nového francúzskeho veľvyslanca vo Washingtone Auréliena Lechevalliera. Súvisí to s nedávnym diplomatickým sporom na pôde Organizácie Spojených národov, kde sa Američania postavili proti predĺženiu mandátu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka. Informoval o tom v stredu magazín Politico.
USA boli koncom júla jednou z desiatich krajín, ktoré odmietli predĺžiť Türkovi mandát. Pridali sa tak k štátom, ktorých režimy sú považované za autoritárske. Napriek nesúhlasu zostal Türk na svojom poste vďaka väčšine hlasov Valného zhromaždenia OSN.
Americké ministerstvo zahraničných vecí podľa zdrojov Politica otáľa s udelením tzv. agremán nominantovi francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aj keď medzi spojencami to zvyčajne býva len formálna záležitosť. Lechevallier by mal francúzske veľvyslanectvo podľa očakávaní prevziať v septembri.
Francúzske médiá a agentúra Reuters už koncom júla informovali, že vymenovanie tohto diplomata za veľvyslanca bude v najlepšom prípade odložené a v najhoršom zamietnuté.
Administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa údajne urazil príspevok na sociálnych sieťach, ktorý zverejnila francúzska misia pri OSN v Ženeve a kritizovala rozhodnutie USA postaviť sa na stranu Ruska či Severnej Kórey proti obnoveniu Türkovho mandátu.
„Spojené štáty boli kedysi majákom v oblasti ľudských práv. Dnes už to tak nie je... A svet ich už nepočúva,“ píše sa v príspevku na sieti X z 25. júla. Americká delegácia na protest opustila zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN v okamihu, keď si zobral slovo francúzsky zástupca.
„Spojené štáty sú veľmi sklamané nezodpovednou a neúctivou rétorikou zo strany Francúzov,“ reagoval pre Politico nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí pri otázke o procese schválenia Lechevalliera. Dodal, že na francúzske vyjadrenia reagujú Američania „primeraným spôsobom“.
Lechevallier pôsobí v súčasnosti ako vedúci kancelárie šéfa francúzskej diplomacie Jeana-Noëla Barotta. Bol spolužiakom Macrona na elitnej vysokej škole ENA.
USA boli koncom júla jednou z desiatich krajín, ktoré odmietli predĺžiť Türkovi mandát. Pridali sa tak k štátom, ktorých režimy sú považované za autoritárske. Napriek nesúhlasu zostal Türk na svojom poste vďaka väčšine hlasov Valného zhromaždenia OSN.
Americké ministerstvo zahraničných vecí podľa zdrojov Politica otáľa s udelením tzv. agremán nominantovi francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aj keď medzi spojencami to zvyčajne býva len formálna záležitosť. Lechevallier by mal francúzske veľvyslanectvo podľa očakávaní prevziať v septembri.
Francúzske médiá a agentúra Reuters už koncom júla informovali, že vymenovanie tohto diplomata za veľvyslanca bude v najlepšom prípade odložené a v najhoršom zamietnuté.
Administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa údajne urazil príspevok na sociálnych sieťach, ktorý zverejnila francúzska misia pri OSN v Ženeve a kritizovala rozhodnutie USA postaviť sa na stranu Ruska či Severnej Kórey proti obnoveniu Türkovho mandátu.
„Spojené štáty boli kedysi majákom v oblasti ľudských práv. Dnes už to tak nie je... A svet ich už nepočúva,“ píše sa v príspevku na sieti X z 25. júla. Americká delegácia na protest opustila zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN v okamihu, keď si zobral slovo francúzsky zástupca.
„Spojené štáty sú veľmi sklamané nezodpovednou a neúctivou rétorikou zo strany Francúzov,“ reagoval pre Politico nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva zahraničných vecí pri otázke o procese schválenia Lechevalliera. Dodal, že na francúzske vyjadrenia reagujú Američania „primeraným spôsobom“.
Lechevallier pôsobí v súčasnosti ako vedúci kancelárie šéfa francúzskej diplomacie Jeana-Noëla Barotta. Bol spolužiakom Macrona na elitnej vysokej škole ENA.