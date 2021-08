USA stále plánujú ukončiť evakuácie z Afganistanu do konca augusta

Washington 23. augusta (TASR) - Spojené štáty stále plánujú ukončiť evakuácie aj odsun svojich vojakov z Afganistanu v stanovenom termíne do 31. augusta. Uviedlo to v pondelok americké ministerstvo obrany, informuje agentúra DPA.



Hovorca Pentagónu John Kirby v tejto súvislosti podotkol, že USA evidujú vyhlásenia Talibanu, ktorý odmieta predĺženie termínu evakuácií. Nechcel však špekulovať o tom, či by hypoteticky mohlo dôjsť k jeho predĺženiu.



"Ešte tam nie sme... Nebudem špekulovať o tom, čo bude po 31. auguste," dodal. Podľa údajov Pentagónu je na medzinárodnom letisku v Kábule aktuálne približne 5800 amerických vojakov, ktorí dohliadajú na bezpečnosť evakuačných letov.



Kirby sa zároveň vyhol otázkam ohľadom toho, kedy budú musieť USA prestať s evakuáciami z letiska, aby stihli do avizovaného termínu ukončiť aj odsun svojich vojakov z Afganistanu. Hovorca v tejto súvislosti uviedol len toľko, že tento faktor sa pri plánovaní zohľadní.



Taliban obsadil 15. augusta afganské hlavné mesto Kábul a prevzal moc v Afganistane, z ktorého sa odvtedy snažia dostať tisíce ľudí. Západné krajiny organizujú evakuačné lety pre svojich diplomatov i Afgancov, ktorí s týmito krajinami spolupracovali a ktorí sa obávajú pomsty zo strany Talibanu.