Starosta New Yorku namaľoval nápis Black Lives Matter pred Trump Tower

New York 9. júla (TASR) - Starosta New Yorku Bill de Blasio vo štvrtok pomohol namaľovať nápis "Black Lives Matter" (Na životoch černochov záleží) pred mrakodrapom Trump Tower. Túto maľbu označil minulý týždeň americký prezident Donald Trump za "symbol nenávisti", informovala agentúra AP.



De Blasia sprevádzala jeho manželka Chirlane McCrayová a reverend Al Sarpton. Aktivisti, ktorí sa zhromaždili, aby scénu sledovali, vykrikovali slogany: "Čie ulice? Naše ulice!"



Starosta oznámil plán na namaľovanie nápisu pred Trumpovou budovou ešte minulý mesiac a dodal, že okrem toho bude slogan namaľovaný ešte na niekoľkých ďalších miestach v New Yorku.



Trump na Twitteri napísal, že maľba znetvorí "tento luxusný bulvár" a "ešte viac znepriatelí newyorskú políciu". De Blasio odpovedal, že Black Lives Matter je "hnutie zamerané na uznanie a ochranu životov čiernych ľudí".



Starostka amerického hlavného mesta Washington Muriel Bowserová bola prvou predstaviteľkou mesta, ktorá odhalila niekoľko desiatok metrov dlhý žltý nápis na ulici vedúcej k Bielemu domu. Bowserová uviedla, že obraz mal preukázať solidaritu s Američanmi pobúrenými zabitím Afroameričana George Floyda v Minneapolise.