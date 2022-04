USA: Štart prvej súkromnej misie k ISS opäť posunuli

Washington 4. apríla (TASR) - Štart misie Axiom Mission 1, ktorá má k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) dopraviť platiacich turistov, posunuli. Odštartuje najskôr v piatok 8. apríla. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Táto misia by z Mysu Canaveral v americkom štáte Florida mala odštartovať v piatok o 11.17 h miestneho času (17.17 h SELČ), píše spoločnosť Axiom Space na svojej webovej stránke. So stanicou by sa kozmická loď mala spojiť v sobotu.



Štart bol pôvodne plánovaný na nedeľu 3. apríla a neskôr presunutý na stredu 6. apríla. Posádka je podľa Axiom Space v karanténe a pripravuje sa na štart.



Misiu organizuje súkromná spoločnosť spolu s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA) a firmou SpaceX.



Štvoricu na ISS dopraví kapsula Crew Dragon. Na stanici strávia približne týždeň a budú vykonávať vedecké pokusy. Ide o prvú posádku zloženú čisto zo súkromných turistov, pripomína DPA.