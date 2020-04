Štát New York by od 15. mája mohol uvoľniť niektoré opatrenia

New York 26. apríla (TASR) - New York, ktorý pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 zasiahla najviac zo všetkých amerických štátov, by mohol byť schopný začať 15. mája uvoľňovať niektoré opatrenia. Uviedol to v nedeľu jeho guvernér Andrew Cuomo, informovala agentúra DPA.



V štáte New York za uplynulých 24 hodín zaznamenali 367 nových úmrtí, čo Cuomo označil za "hrozné". Ide však o najnižší denný nárast počtu obetí za obdobie niekoľkých týždňov. Počet úmrtí v štáte New York sa blíži k 17.000.



Guvernér povedal, že v niektorých oblastiach s "nízkym rizikom" nákazy by sa mohla obnoviť činnosť v oblasti výstavby a výroby po tom, ako sa 15. mája skončí platnosť súčasných opatrení obmedzenia pohybu.



"Chystáme sa znovu otvárať vo fázach," povedal Cuomo. Úrady budú jednotlivé fázy začínať v dvojtýždenných intervaloch.



Guvernér susedného štátu New Jersey Phil Murphy povedal, že v súčasnosti nad žiadnymi krokmi v súvislosti s uvoľňovaním opatrení neuvažuje.