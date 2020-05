New York hlási najnižší denný nárast úmrtí na COVID-19 od konca marca

New York 11. mája (TASR) – Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo dnes oznámil, že v štáte v nedeľu zaznamenali ďalších 161 úmrtí na ochorenie COVID-19, informoval denník The New York Times. Podľa neho ide o najnižší denný nárast počtu obetí od 27. marca.



Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 si tak v štáte New York vyžiadala už viac ako 26 600 úmrtí, vyplýva z údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa.



Štát New York s rovnomennou metropolou je najviac postihnutým regiónom v Spojených štátoch. Doteraz tam bolo pozitívnych vyše 337 000 testov na vírus SARS-CoV-2.



Cuomo na každodennom tlačovom brífingu uviedol, že niektoré časti štátu New York, ktoré v boji proti vírusu dosiahli pokrok, sú pripravené postupne obnoviť hospodársku činnosť do konca tohto týždňa.



Dodal, že všetky kritériá na otvorenie hospodárskych aktivít po 15. máji, keď skončí platnosť súčasných opatrení obmedzenia pohybu, splnili tri časti štátu New York: Southern Tier, Mohawk Valley a Finger Lakes.



Spojené štáty majú v súčasnosti najviac potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom a úmrtí na svete: aktuálne evidujú už vyše 1,3 milióna infikovaných a viac ako 79 800 mŕtvych.