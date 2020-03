Štát New York odložil prezidentské primárky z apríla na jún

New York 28. marca (TASR) - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo v sobotu oznámil, že odložil prezidentské primárky v štáte z apríla na jún. Ako dôvod uviedol obavy zo zhromažďovania ľudí na hlasovanie práve v období, keď sa šíri nákaza nového koronavírusu spôsobujúca ochorenie COVID-19. Informáciu priniesla tlačová agentúra AP.



"Nemyslím si, že je múdre volať ľudí na jedno miesto, aby odovzdali hlas," vysvetlil Cuomo.



Z prezidentských primárok majú vzísť kandidáti politických strán, ktorí sa budú v novembrových prezidentských voľbách uchádzať o Biely dom.



Štát New York mal naplánované aj iné, kongresové primárky, a to na 23. júna.



V štáte zatiaľ ochorelo na COVID-19 viac ako 44.000 ľudí a podľahlo mu vyše 500 osôb, väčšinou v New Yorku.



Na sobotňajšej tlačovej konferencii sa tamojšie zdravotné sestry bojujúce proti novému koronavírusu sťažovali, že nemajú dostatok ochranného vybavenia, a žiadali ďalšie. Sestry uviedli, že tvrdenia úradov o dodávkach ochranných zdravotníckych potrieb nezodpovedajú realite.