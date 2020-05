Štát New York ohlásil menej ako 100 obetí koronavírusu za deň

Washington 24. mája (TASR) - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo v sobotu uviedol, že od piatka v štáte podľahlo chorobe COVID-19 84 ľudí, čo je najmenší denný počet obetí od 24 marca. Informovala o tom agentúra AFP.



"Sú to dobré správy," poznamenal Cuomo v odvysielanom brífingu, pričom dodal, že počet nových prípadov nákazy novým koronavírusom, ako aj hospitalizácií a intubácií, bol takisto na ústupe.



"Pre tých 84 rodín, ktoré teraz zažívajú bolesť, to veľa neznamená, ale pre mňa je to znamenie, že robíme skutočné pokroky," povedal guvernér.



Na začiatku apríla, teda počas vrcholu pandémie koronavírusu v New Yorku, v štáte na chorobu umieralo viac ako 1000 ľudí denne. Podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa si choroba v New Yorku od začiatku pandémie vyžiadala už viac ako 28,000 obetí.



V tých častiach štátu, v ktorých hlásili menej obetí, začali medzičasom postupne uvoľňovať tzv. lockdown. Uvoľnenia sa stále netýkajú mesta New York, ktoré bolo epicentrom nákazy v Spojených štátoch.



USA sú najviac postihnutou krajinou na svete v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Podľa najnovších údajov sa v krajine vírusom nakazilo 1.604.879 ľudí a 96.125 svoj boj s ochorením COVID-19 prehralo.