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USA stiahli lietadlá z britskej základne pre hrozbu zo strany Iránu

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Presná povaha hrozby voči základni zatiaľ nie je známa.

Autor TASR
Londýn/Washington 10. novembra (TASR) - Americká armáda v pondelok stiahla lietadlá zo základne britského Kráľovského letectva (RAF) Mildenhall v Anglicku po hrozbe zo strany Iránu. Informoval o tom denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na osoby oboznámené so situáciou, píše TASR.

Presná povaha hrozby voči základni zatiaľ nie je známa. Americkí predstavitelia podľa denníka diskutujú o tom, či išlo o bezprostredné nebezpečenstvo alebo všeobecnejšie varovanie.

K stiahnutiu lietadiel došlo niekoľko týždňov po tom, ako bezpečnostný incident, ktorý mohol súvisieť s Iránom, viedol k presunu amerických bombardérov zo základne RAF Fairford.

Hovorca britského ministerstva obrany uviedol, že krajina sa bežne nevyjadruje k aktivitám iných štátov. „Lietadlá a ďalšie prostriedky sa pravidelne presúvajú v závislosti od operačných požiadaviek,“ dodal.
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