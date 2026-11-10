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USA stiahli lietadlá z britskej základne pre hrozbu zo strany Iránu
Presná povaha hrozby voči základni zatiaľ nie je známa.
Autor TASR
Londýn/Washington 10. novembra (TASR) - Americká armáda v pondelok stiahla lietadlá zo základne britského Kráľovského letectva (RAF) Mildenhall v Anglicku po hrozbe zo strany Iránu. Informoval o tom denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na osoby oboznámené so situáciou, píše TASR.
Presná povaha hrozby voči základni zatiaľ nie je známa. Americkí predstavitelia podľa denníka diskutujú o tom, či išlo o bezprostredné nebezpečenstvo alebo všeobecnejšie varovanie.
K stiahnutiu lietadiel došlo niekoľko týždňov po tom, ako bezpečnostný incident, ktorý mohol súvisieť s Iránom, viedol k presunu amerických bombardérov zo základne RAF Fairford.
Hovorca britského ministerstva obrany uviedol, že krajina sa bežne nevyjadruje k aktivitám iných štátov. „Lietadlá a ďalšie prostriedky sa pravidelne presúvajú v závislosti od operačných požiadaviek,“ dodal.
Presná povaha hrozby voči základni zatiaľ nie je známa. Americkí predstavitelia podľa denníka diskutujú o tom, či išlo o bezprostredné nebezpečenstvo alebo všeobecnejšie varovanie.
K stiahnutiu lietadiel došlo niekoľko týždňov po tom, ako bezpečnostný incident, ktorý mohol súvisieť s Iránom, viedol k presunu amerických bombardérov zo základne RAF Fairford.
Hovorca britského ministerstva obrany uviedol, že krajina sa bežne nevyjadruje k aktivitám iných štátov. „Lietadlá a ďalšie prostriedky sa pravidelne presúvajú v závislosti od operačných požiadaviek,“ dodal.