USA stiahli lietadlovú loď USS Dwight D. Eisenhower z Červeného mora

Washington 23. júna (TASR) — Americká armáda po niekoľkomesačnom nasadení, ktoré bolo reakciou na rozsiahly útok palestínskej militantnej organizácie Hamas na Izrael, stiahla z Červeného mora späť do USA svoju lietadlovú loď USS Dwight D. Eisenhower a jej sprievodné plavidlá. Podľa agentúry DPA to v sobotu oznámilo velenie americkej armády pre Blízky východ.



Toto plavidlo nahradí lietadlová loď USS Theodore Roosevelt, ktorá sa do Červeného mora presunie na budúci týždeň z Indopacifiku.



Viac ako sedem mesiacov sa lietadlová loď Dwight D. Eisenhower a jej podporné plavidlá podieľali na ochrane komerčných lodí v Červenom mori a Adenskom zálive, ako aj na záchrane námorníkov a odstrašovaní húsijských milícií v Jemene, povedal hovorca Pentagónu Pat Ryder. Americký minister obrany Lloyd Austin sa rozhodol, že jej nasadenie tretíkrát nepredĺži.



Lietadlová loď bola zapojená do medzinárodnej vojenskej operácie koalície štátov vedenej USA s názvom Prosperity Guardian, ktorej cieľom je zaistenie bezpečnej plavby v Červenom mori a Adenskom zálive. Operácia je reakciou na útoky húsíov na medzinárodnú dopravu v tejto oblasti, ktoré sa začali po vypuknutí vojny medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy v októbri 2023.



Húsíovia, ktorí od roku 2014 ovládajú časti Jemenu, sa na znak podpory Palestínčanov v Pásme Gazy zameriavajú na lode smerujúce do izraelských prístavov alebo na lode vlastnené izraelskými spoločnosťami. Zaútočili aj na americké a britské lode pri pobreží Jemenu po tom, čo obe krajiny vykonali nálety na jej pozície.