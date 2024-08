USA stiahli vojakov z svojej poslednej základne v Nigeri

Washington 6. augusta (TASR) - Americká armáda stiahla jednotky z svojej poslednej základne v Nigeri. Takýto krok podnikla v súlade s výzvou tamojšej vojenskej junty, ktorá sa po vlaňajšom puči chopila moci v tejto stredoafrickej krajine, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Nigerská armáda vypovedala dohodu o vojenskej spolupráci so Spojenými štátmi v marci a vyzvala ich, aby stiahli svojich takmer 1000 vojakov. Od vlaňajšieho zosadenia prezidenta Mohameda Bazouma sa zároveň začala zbližovať s Ruskom, s ktorým sa začiatkom tohto roka dohodla na rozvíjaní vzťahov v obrannom sektore.



Niger a USA predtým avizovali, že k úplnému odchodu vojakov dôjde najneskôr do 15. septembra. Až do prevratu pôsobili americké sily ako súčasť medzinárodného úsilia v boji proti džihádistom, ktorí pravidelne útočia naprieč regiónom Sahel na južnom okraji Sahary.



"Stiahnutie amerických síl a prostriedkov z leteckej základne 201 v Agadeze je ukončené," píše sa v spoločnom vyhlásení amerického a nigerského ministerstva obrany. Podľa AFP mali USA na tejto púštnej základni pre bezpilotné lietadlá zhruba 200 vojakov.



"Toto úsilie... bude v nasledujúcich týždňoch pokračovať ..., aby sa zabezpečilo úplné stiahnutie podľa plánu," uvádzajú rezorty. Bezprostredne však nebolo známe, koľko vojakov môžu mať ešte USA v Nigeri.



Americké jednotky za posledné desaťročie vycvičili nigerské sily and podporovali protiteroristické misie zamerané na boj s radikálnymi organizáciami Islamský štát a al-Káida v regióne, konštatuje vyhlásenie.