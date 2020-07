USA stiahnu z Nemecka takmer 12.000 vojakov

Washington 29. júla (TASR) - Spojené štáty stiahnu z Nemecka takmer 12.000 vojakov, čo je výrazne viac, ako doteraz avizovali. Oznámil to v stredu vo Washingtone americký minister obrany Mark Esper, informovala agentúra DPA.



Do USA sa má vrátiť približne 6400 vojakov. Ďalších 5400 má byť presunutých do iných členských krajín NATO, vysvetlil Esper.



Niektorí z nich budú premiestnení do Talianska či Belgicka. Ďalší budú zrejme vyslaní do Poľska alebo pobaltských štátov, aby posilnili juhovýchodné krídlo NATO v oblasti Čierneho mora, dodal Esper.



Americký prezident Donald Trump v júni avizoval, že súčasný početný stav 35.000 vojakov v Nemecku sa má znížiť na 25.000. Trump oznámil tento zámer po rokoch kritiky výšky výdavkov Nemecka na obranu, ktoré sú výrazne nižšie, než je cieľ Aliancie — dve percentá z HDP.