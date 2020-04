Sto rokov od smrti brata na španielsku chrípku zomrel veterán na COVID

New York 23. apríla (TASR) - Sto rokov po smrti svojho brata, ktorý zomrel na španielsku chrípku, podľahol v Spojených štátoch 100-ročný veterán druhej svetovej vojny novému koronavírusu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na americké médiá.



Philip Kahn a jeho dvojča Samuel sa narodili v decembri 1919 a Samuel krátko nato zomrel na španielsku chrípku.



Kahnov vnuk Warren Zysman povedal, že Philip Kahn sa počas svojho života bál ďalšej pandémie. "Bolo to niečo, o čom dosť často hovoril. Mal som s ním mnoho rozhovorov, počas ktorých mi povedal, že história sa opakuje a 100 rokov nie je príliš dlhé obdobie," uviedol Zysman.



Veterána postihli príznaky nákazy ako napríklad kašeľ ešte 17. apríla. "V posledných dňoch veľa hovoril o svojom bratovi," dodal Zysman.



Kahn sa prihlásil do pilotného výcvikového programu amerického armádneho letectva v roku 1940 a po vstupe USA do vojny pôsobil v Tichomorí. Philip Kahn bojoval v bitke pri Iwodžime a pomáhal pri leteckých prieskumoch po atómovom bombardovaní Hirošimy a Nagasaki. Získal dve bronzové hviezdy. Veterána druhej svetovej vojny pochovali v pondelok na cintoríne New Montefiore na Long Islande.