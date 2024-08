USA dochádza trpezlivosť so zverejnením výsledkov volieb vo Venezuele

Washington 1. augusta (TASR) - Biely dom v stredu uviedol, že mu dochádza trpezlivosť v súvislosti so zverejnením podrobných výsledkov prezidentských volieb vo Venezuele. USA i ďalšie štáty sveta požadujú, aby volebná komisia zverejnila výsledky podľa volebných okrskov. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP a portálu The Hill.



"Chcem poznamenať, že naša trpezlivosť a trpezlivosť medzinárodného spoločenstva začína dochádzať," uviedol hovorca Rady národnej bezpečnosti USA John Kirby. "Už nám dochádza trpezlivosť pri čakaní na vyjadrenie venezuelských volebných orgánov a zverejnenie všetkých podrobných údajov o týchto voľbách, aby sa každý mohol oboznámiť s ich výsledkami", dodal.



Portál The Hill poukazuje na to, že ide o prvé ostrejšie vyjadrenie amerických predstaviteľov od zverejnenia výsledkov volieb.



Kirby taktiež poukázal na to, že nezávislá mimovládna organizácia Carterove centrum, ktorá dohliadala na priebeh volieb, označila voľby vo Venezuele za nedemokratické. Uviedla, že nespĺňali medzinárodné štandardy.



Kirby taktiež upozornil na mimoriadne zasadnutie Stálej rady Organizácie amerických štátov (OAS), ktoré sa bude zaoberať venezuelskými voľbami. "Chcel by som zopakovať, že USA sa pripojili k ostatným demokraciám v regióne a vlastne na celom svete a vyjadrili vážne znepokojenie nad narúšaním demokratických noriem (vo Venezuele)," uviedol Kirby.



Venezuelská Národná volebná rada (CNE) v pondelok vyhlásila úradujúceho prezidenta Nicolása Madura za víťaza volieb so ziskom 51,2 percenta hlasov pred opozičným kandidátom Edmundom Gonzálezom Urrutiom so 44,2 percentnou podporou. Líderka opozície María Corina Machadová však tvrdí, že voľby vyhral opozičný kandidát a žiada vládu, aby zverejnila volebné záznamy. Machadová je presvedčená, že záznamy potvrdia jasné víťazstvo opozičného kandidáta.



Zverejnenie volebných záznamov žiadajú aj vlády viacerých krajín vrátane Argentíny, Čile, Dominikánskej republiky, Ekvádora, Kolumbie, Kostariky, Panamy, Peru, USA i Európska únia.