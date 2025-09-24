Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streľba v Dallase si vyžiadala najmenej troch zranených

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Motív zostáva nejasný.

Autor TASR
Washington 24. septembra (TASR) - Tri osoby boli postrelené v Imigračnom a colnom úrade (ICE) v Dallase v americkom štáte Texas. Páchateľ zomrel na následky strelného poranenia, ktoré si spôsobil sám, potvrdil pre televíziu CNN riaditeľ úradu Todd Lyons. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

„Mohli to byť zamestnanci, civilisti, ktorí navštívili zariadenie, alebo zadržané osoby,“ povedal Lyons o postrelených osobách. „V tejto chvíli to ešte vyšetrujeme,“ dodal riaditeľ.

Ministerka vnútornej bezpečnosti v administratíve prezidenta Donalda Trumpa Kristi Noemová uviedla, že podrobnosti incidentu stále zisťujú, ale údajne došlo k „viacerým zraneniam a úmrtiam“. Motív zostáva nejasný, no podľa Noemovej vzrástli útoky na zamestnancov ICE.

AP dodáva, že na diaľnici v blízkosti ICE bolo vidno desiatky záchranných vozidiel.
