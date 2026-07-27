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STREĽBA V SEATTLI: Vyžiadala si dve obete a päť zranených

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Polícia zasahuje pri streľbe v nákupnom centre Seattle Center počas festivalu Bite of Seattle v nedeľu 26. júla 2026 v Seattli v štáte Washington. Foto: TASR/AP

Na miesto činu dorazilo veľké množstvo policajných a záchranných zložiek, ktoré začali s evakuáciou okolia rozsiahleho areálu Seattle Center.

Autor TASR
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Seattle 27. júla (TASR) - K streľbe neďaleko veže Space Needle v Seattli v štáte Washington došlo v nedeľu počas gastronomického festivalu. Zahynuli pri tom dve osoby a ďalších päť utrpelo zranenia, uviedla hovorkyňa tamojšieho hasičského zboru. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

V areáli Seattle Center sa strieľalo počas festivalu „Bite of Seattle“ o približne 18.00 h miestneho času (v pondelok o 3.00 h SELČ). Na miesto dorazili záchranári a príslušníci polície, ktorí oblasť evakuovali. Úrady doposiaľ neoznámili, či bol niekto zadržaný.

Dvaja ľudia zahynuli priamo na mieste, uviedla hovorkyňa hasičského zboru v Seattli Grace Nuezová.

Zdravotnícke zariadenie Harborview Medical Center prijalo päť zranených - malé dieťa, 23-ročného muža a tri dospelé ženy, pričom jedna z nich je v kritickom stave.

Na miesto činu dorazilo veľké množstvo policajných a záchranných zložiek, ktoré začali s evakuáciou okolia rozsiahleho areálu Seattle Center. Guvernér štátu Washington Bob Ferguson uviedol, že o situácii dostáva pravidelné hlásenia a na pomoc miestnej polícii boli nasadené špeciálne jednotky SWAT štátnej polície. „Moje modlitby patria rodinám obetí a záchranárom, ktorí pracujú na zaistení bezpečnosti občanov,“ uviedol Ferguson vo vyhlásení.

Festival sa koná od roku 1982 a podľa informácií zverejnených na svojej webovej stránke každoročne priláka približne 350.000 návštevníkov.

V chaose, ktorý vypukol po streľbe, sa mnohí predajcovia rozutekali k východom a na mieste zanechali svoje stánky s občerstvením. Ešte niekoľko hodín po incidente sa viacerí z nich zhromažďovali pred policajnými páskami a čakali na informácie, kedy sa budú môcť vrátiť po svoje stany, zásoby jedla a kuchynské vybavenie, dodáva AP.
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