Streľba v škole v USA si vyžiadala životy dvoch študentov

Des Moines 23. januára (TASR) - Dvaja študenti prišli o život a jeden učiteľ utrpel zrania pri streľbe, ku ktorej došlo v pondelok na škole v Des Moines, hlavnom meste amerického štátu Iowa. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Streľba sa odohrala na mieste konania vzdelávacieho programu spojeného so školskou štvrťou v Des Moines.



Tamojšia polícia uviedla, že do školy privolali záchranné zložky tesne pred jednou hodinou popoludní miestneho času. Po príchode na miesto policajti objavili dvoch študentov, ktorých stav bol kritický. Okamžite ich začali oživovať, obaja však neskôr podľahli zraneniam v nemocnici, píše AP.



Stav učiteľa bol vážny a v pondelok sa mal podrobiť operácii.



Približne 20 minút po streľbe zastavila polícia vozidlo približne tri kilometre od miesta streľby a do väzby vzala troch podozrivých. Jeden za pokúsil o útek, avšak neúspešne.



Polícia sa podľa AP domnieva, že nešlo o náhodný, ale o cielený útok. Totožnosť zadržaných nezverejnili a motív útoku sa vyšetruje, dodáva stanica CNN.