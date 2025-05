Štvrté kolo rokovaní o jadrovom programe Iránu bude v nedeľu v Ománe

Washington 9. mája (TASR) - V nedeľu sa v Ománe uskutoční ďalšie kolo rokovaní o jadrovej dohode medzi Iránom a Spojenými štátmi, uviedli v piatok predstavitelia oboch strán. K rozhovorom dôjde pred tým, ako do regiónu odcestuje americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí uviedol, že Omán ako sprostredkovateľ nepriamych rokovaní navrhol pokračovať v rozhovoroch v nedeľu, čo obe strany prijali. „Rokovania napredujú. Prirodzene, čím viac pokročíme, tým budeme mať viac diskusií a tým dlhší čas budú delegácie potrebovať na preskúmanie otázok,“ vysvetlil minister. „Dôležité však je, že napredujeme, aby sme sa tak postupne mohli dostať aj k detailom,“ doplnil Arákčí.



Vyslanec amerického prezidenta pre Blízky východ Steve Witkoff sa podľa zdroja agentúry AFP zúčastní na štvrtom kole rokovaní. „Tak ako predtým, aj teraz očakávame priame i nepriame rozhovory,“ upresnil zdroj.



Po poslednom kole rokovaní vyjadrili obe strany optimizmus a uviedli, že rozhovory sa niesli v priateľskej atmosfére. Podľa AFP však diskusie zrejme nezachádzali do technických detailov a základné otázky zostávajú otvorené aj naďalej.



Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vyzval Teherán, aby sa vzdal programu obohacovania uránu, a to aj na civilné účely. Witkoff spočiatku vyjadril väčšiu flexibilitu, no napokon od nej ustúpil.



Od 12. apríla sa uskutočnili už tri kolá nepriamych rozhovorov Iránu a Spojených štátov na najvyššej úrovni od roku 2018, keď Trump odstúpil od jadrovej dohody veľmocí s Iránom. Ďalšie kolo rokovaní o jadrovom programe Teheránu bolo pôvodne naplánované na 3. mája, no odložili ho. Omán uviedol, že sa to stalo z „logistických dôvodov“.



Západné mocnosti obviňujú Irán, že sa snaží získať jadrové zbrane. Teherán dlhodobo popiera, že by sa o to usiloval a tvrdí, že jeho jadrový program je určený výlučne na civilné účely.