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Štyri ženy vinia oscarového herca Leta zo sexuálneho obťažovania

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Na snímke Jared Leto. Foto: TASR/AP

Jedna z nich tvrdí, že bola sexuálne napadnutá hercom vo svojich sedemnástich rokoch.

Autor TASR
Washington 29. júla (TASR) - Štyri ženy v najnovšom dokumente BBC obvinili oscarového amerického herca a hudobníka Jareda Leta zo sexuálneho obťažovania v čase, keď boli tínedžerkami. Herec obvinenia poprel, píše TASR na základe správy agentúry AP.

Dokumentárny film „Jared Leto: Temné tajomstvo Hollywoodu“ bol zverejnený v stredu a opisuje obvinenia zo sexuálneho obťažovania či napadnutia od štyroch žien medzi rokmi 2002 až 2016, keď boli ešte tínedžerkami, ale Leto už bol dospelý.

Jedna z nich tvrdí, že bola sexuálne napadnutá hercom vo svojich sedemnástich rokoch. Druhá, v tom čase tiež 17-ročná, hovorí dokonca o znásilnení. Tretia žena mala devätnásť rokov v čase, keď sa jej vraj Leto vyhrážal sexuálnym napadnutím. Štvrtá mala 16 rokov, keď s ňou herec údajne telefonoval a dával jej nevhodné návrhy.

„V celom svojom živote som nikdy nikoho sexuálne nenapadol. Tieto tvrdenia sú absolútne a kategoricky nepravdivé,“ uviedol 54-ročný herec vo vyhlásení pre agentúru AP.
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