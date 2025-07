Streľba na večierku známej raperky: Hlásia 4 mŕtvych a 14 zranených

Chicago 3. júla (TASR) — Štyria ľudia prišli v Chicagu o život a 14 ďalších bolo hospitalizovaných po tom, ako na nich strieľali z idúceho auta. Najmenej tri osoby sú v kritickom stave, uviedla vo štvrtok polícia. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AP.



K streľbe došlo v stredu okolo 23.00 h miestneho času v chicagskej štvrti River North. Televízna stanica FOX32 uviedla, že sa tak stalo pred reštauráciou Artis na ulici West Chicago Avenue, kde sa konal večierok pri príležitosti vydania albumu raperky Mello Buckzz.



Polícia v Chicagu uviedla, že okolo reštaurácie prešlo tmavé vozidlo, z ktorého boli vypálené výstrely do ľudí stojacich na ulici. Vozidlo po streľbe okamžite odišlo.



Pri streľbe boli zabití dvaja muži vo veku 24 a 25 rokov a dve ženy. Ďalších štrnásť ľudí vo veku 21 - 32 rokov utrpelo strelné poranenia a boli prevezení do miestnych nemocníc. Trinásť z 18 mŕtvych a postrelených sú ženy.



V súvislosti so streľbou zatiaľ nikoho nezadržali. Bezprostredne nebolo známe, koľko ľudí z auta strieľalo.